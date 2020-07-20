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понедельник, 20 июля 2020 07:47

Ночная перестрелка: трое иностранных студентов пострадали

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Ночная перестрелка: трое иностранных студентов пострадали
Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов в воздух. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Из-за перестрелки и драки в ночь на 20 июля пострадали трое студентов Киевского национального университета строительства и архитектуры из Демократической Республики Конго.

Перестрелка произошла на проспекте Георгия Гонгадзе в Подольском районе столицы. Пострадавшие объясняют, что стали жертвами из-за цвета кожи, сообщает "Киев Оперативный".

По их словам, они вышли из аптеки и собирались садиться в такси. Тогда к авто подбежали пять человек. С криками: "Черные, что вы здесь делаете?" начали бить.

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Неустановленное лицо совершило несколько выстрелов в воздух. Правоохранителей вызвали местные жители.

Внимание! Нецензурная лексика!

"Во время проведения поисков нашли в лесу компанию молодых людей, которые обсуждали, как наказали приезжих и разбили стекло. Задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Объяснили, что никогда не видели людей с "таким цветом кожи" и хотели познакомиться", - сообщили в полиции.

В Киеве в субботу 18 июля произошел конфликт с применением огнестрельного оружия на ул. Вышгородской, у "Паркового городка". В конфликте пострадал столичный таксист. Он получил пулевое ранения в район левой лопатки.

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Дата
20
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