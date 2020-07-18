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суббота, 18 июля 2020 18:17

Пассажир стрелял в таксиста - раненный водитель в больнице
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В Киеве на Вышгородской произошел конфликт со стрельбой
Фото: kyivoperativ.info
В Киеве на Вышгородской произошел конфликт со стрельбой
В Киеве на Вышгородской произошел конфликт со стрельбой
В Киеве на Вышгородской произошел конфликт со стрельбой

В Киеве в субботу 18 июля произошел конфликт с применением огнестрельного оружия на ул. Вышгородской, у "Паркового городка"

Об инциденте сообщает сообщество "Киев Оперативный".

В конфликте пострадал столичный таксист. Он получил пулевое ранения в район левой лопатки.

"По словам потерпевшего, он привез мужчину по адресу. Тот заплатил не полную сумму, сказал что не хватает, но у него есть пару абрикосов и швырнул в водителя. Выйдя из машины ударил по дверце с ноги. Как только водитель вышел из машины, чтобы спросить зачем он так сделал, это начал в него стрелять, одна пуля попала в лопатку ", - сообщают в сообществе об инциденте.

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Ранения не остановило водителя. Он смог забрать пистолет, и сопротивлялся нападающему. На инцидент совпали случайные свидетели. Они сначала задержали таксиста, заломили ему руки и отобрали пистолет, что видно на первом видео. Однако, после объяснений задержали и нападающего.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники патрульной полиции, которым и передали нападающего. Таксисту на месте оказали помощь сотрудники "скорой помощи", впоследствии пострадавшего госпитализировали.

Его обидчика задержали.

"Мужчину задержали, на место вызвали следственно-оперативную группу Подольского района для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действий задержанного", - повиодмилы об инциденте в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Взрыв возле станции метро "Шулявская" вечером пятницы 17 июля могли устроить подростки. Правоохранители всерьез рассматривают эту версию.

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Дата
18
июля

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