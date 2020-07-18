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суббота, 18 июля 2020 13:50

Во взрыве на Шулявке подозревают подростков
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Взрыв возле станции метро "Шулявская" вечером пятницы 17 июля могли устроить подростки. Правоохранители всерьез рассматривают эту версию.

Об этом со ссылкой на информацию от представителя МВД Украины Артема Шевченко сообщает в полдень в субботу Telegram канал "Киев Сейчас".

"Свидетели видели, как незадолго до взрыва мимо станции проходили четверо подростков и один из них бросил в урну пакет", - говорится в сообщении.

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От взрыва серьезно пострадал 22-летний студент, которого сразу госпитализировали. Еще три человека обращались за медицинской помощью с более легкими ранениями.

22-летнего студента, который в пятницу пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали.

Многочисленные осколки взрывного устройства, которые врачи удалили у парня, изучают правоохранители,

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Дата
18
июля

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