Во взрыве на Шулявке подозревают подростков

Взрыв возле станции метро "Шулявская" вечером пятницы 17 июля могли устроить подростки. Правоохранители всерьез рассматривают эту версию.

Об этом со ссылкой на информацию от представителя МВД Украины Артема Шевченко сообщает в полдень в субботу Telegram канал "Киев Сейчас".

"Свидетели видели, как незадолго до взрыва мимо станции проходили четверо подростков и один из них бросил в урну пакет", - говорится в сообщении.

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От взрыва серьезно пострадал 22-летний студент, которого сразу госпитализировали. Еще три человека обращались за медицинской помощью с более легкими ранениями.

22-летнего студента, который в пятницу пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали. Многочисленные осколки взрывного устройства, которые врачи удалили у парня, изучают правоохранители,