Кличко сообщил о состоянии пострадавшего от взрыва студента

17 июля возле метро "Шулявская" взорвалась мусорная урна, травмировался студент. Фото: нацполиция

22-летнего студента, который в пятницу пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали.

Многочисленные осколки взрывного устройства, которые врачи удалили у парня, изучают правоохранители, сообщил мэр Киева Виталий Клочко на своей странице в Facebook в субботу.

Известно, что пострадавший студент находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести.

Врач отоларинголог при осмотре диагностировал у пациента минимальное оглушения - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет, а слух восстановится.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и открыли производство по факту взрыва.

1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать. Очевидцы сообщали, что у взрывателя в руке пакет, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке.