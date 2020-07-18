Кличко сообщил о состоянии пострадавшего от взрыва студента

22-летнего студента, который в пятницу пострадал в результате взрыва у станции метро "Шулявская", прооперировали.
Многочисленные осколки взрывного устройства, которые врачи удалили у парня, изучают правоохранители, сообщил мэр Киева Виталий Клочко на своей странице в Facebook в субботу.
Известно, что пострадавший студент находится в отделении политравмы одной из столичных больниц. Его состояние стабильное, средней тяжести.
Врач отоларинголог при осмотре диагностировал у пациента минимальное оглушения - оно, по утверждению специалистов, со временем пройдет, а слух восстановится.
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Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и открыли производство по факту взрыва.
1 июня неизвестный сообщил полиции, что находится на мосту Метро и собирается его взорвать.
Очевидцы сообщали, что у взрывателя в руке пакет, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке.
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