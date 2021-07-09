Ночь в Николаеве не прошла тихо: произошла массовая драка со стрельбой

В Николаеве произошла стрельба. Фото: kava.ua

В Николаеве произошла драка со стрельбой. Полиция задержала шесть человек.

Ночью 8 июля в полицию поступил вызов, что возле одного из магазинов на просп. Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы, сообщает пресс-служба полиции.

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С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек от 20 до 34 лет.

Выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи открыли уголовные производства по статьям "Незаконное хранение оружия" и "Хулиганство".

На Контрактовой пл. Киева произошла массовая драка. В ней приняли участие около 10 человек. Драка началась якобы из-за того, что на одного из ее участников без причин напал неизвестный, потому что "просто ему так захотелось".