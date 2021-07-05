В центре Киева произошла массовая драка

На столичном Подоле подрались неизвестные. Фото: скриншот с видео

Утром 4 июля на Контрактовой пл. Киева произошла массовая драка. В ней приняли участие около 10 человек.

Соответствующее видео распространил "Х**вый Киев" в Telegram.

На кадрах видно, как молодые люди бьют друг друга, но определить стороны конфликта сложно. Один из участников драки, предположительно от полученной травмы, упал.

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Драка началась якобы из-за того, что на одного из ее участников без причин напал неизвестный, потому что "просто ему так захотелось". Об этом рассказал сам пострадавший в комментариях под постом.

Полиции на месте инцидента не было.

Осторожно, видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия.

В Белой Церкви Киевской области конфликт между тремя несовершеннолетними закончился дракой. Две девушки во время общения наносили удары рукой по лицу и голове третьей девушке, при этом общаясь с ней нецензурно.