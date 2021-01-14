Nissan нанизался на дерево и разорвался пополам: фото смертельного ДТП

Сегодня, 14 января, около 14:00 на выезде из города Берислав Херсонской области Nissan Maxima врезался в дерево. Удар был такой силы, что легковушку разорвало пополам.

В результате двое пассажиров погибли, водитель - в больнице, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official На Херсонщине Nissan Maxima от удара об дерево разорвало пополам

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"Водитель Nissan Maxima ни избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего въехал в дерево. В результате ДТП двое пассажиров-мужчин погибли на месте происшествия. Водителя с различными травмами доставили в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь", - рассказали полицейские.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official В результате ДТП двое пассажиров погибли, водитель - в больнице

На месте работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Открыли уголовное производство.

На Ровенщине в ДТП на Audi А5 разбились насмерть два 31-летних брата из Львова. Две 27-летние пассажирки в больнице. Авария произошла 14 января, около 1:00 на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Гоща. Водитель превысил скорость и врезался в отбойник.