Никто не забирает: тело подозреваемого в убийстве 7-летней девочки остается в морге

Николай из Счастливого был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой. Его причастность доказывали многочисленные экспертизы. Впоследствии сам признался в содеянном. Фото: скриншот с видео

В морге Херсона неделю находится тело 62-летнего Николая из Счастливого, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой.

Мужчина повесился в камере СИЗО в ночь на 23 апреля. Патологоанатомы уже провели вскрытие тела и завершили все действия, связанные с суицидом. Также якобы уже есть разрешение от прокурора на погребение. Но тело мужчины никто не забирает. Об этом сообщает MV.org.ua.

Родственников в Украине у самоубийцы нет. Жители села, где он жил, выразили несогласие, чтобы мужчину хоронили на местном кладбище.

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Дочь 62-летнего мужчину, проживающая в Санкт-Петербурге, звонила следователю и сказала, что не имеет возможности приехать и похоронить отца. Мол, это должна сделать его дальняя родственница. Однако та пока на связь с полицией не выходила.

Если же женщина так и не выйдет на контакт, самоубийцу похоронят за казенный счет - вероятно, на кладбище у поселка Геологов под Херсоном.

В Херсонском следственном изоляторе повесился 62-летний Николай из села Счастливое Алешковского района 23 апреля. Был единственным подозреваемым по делу об изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой. В изоляторе сидел от 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. В камере вел себя спокойно - не нарушал режима, от еды не отказывался, с сокамерником не конфликтовал. Якобы дождался, когда тот уснет. Порвал постель, сделал из нее веревку, привязал к оконной решетке и покончил с собой.