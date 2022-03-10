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четверг, 10 марта 2022 10:41

Спецтема: Война России против Украины

Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП

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Никто не понимает, что происходит на ЧАЭС – ОП
Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Фото: УНИАН

Никто не понимает, что сейчас происходит на Чернобыльской атомной электростанции, поскольку международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) перестало получать оттуда обязательные данные по мониторинговой системе безопасности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Украинская правда".

"Ситуация в Чернобыле очень опасна. Из-за действий оккупантов там прекращено стабильное энергоснабжение объектов, которые просто не могут оставаться без энергоснабжения. Это угроза для всей Европы. И, конечно, для самой России", - напомнил Подоляк.

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По словам Подоляка, мир должен гораздо сильнее давить на Россию, чтобы буквально выдавить оккупантов из Украины.

Он считает, что русские начали войну за покорение соседей в духе войн средневековья. Неудивительно, что они стреляют в атомные блоки, ведут бои на площадках ядерных объектов, ломают энергоснабжение. Подоляка считает, эти объекты россиянам непонятны и могут быть использованы как объекты шантажа.

9 марта Чернобыльская АЭС полностью обесточена в результате враждебных действий российских оккупантов. Ремонтные работы и восстановление энергопитания были невозможны из-за боевых действий. Компания "Энергоатом" предупредила о страшных последствиях обесточивания ЧАЭС.

Оккупанты России захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. В заложниках работники ЧАЭС.

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