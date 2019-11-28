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четверг, 28 ноября 2019 08:09

Никто не искал: моряк из Одессы исчез из корабля, а судно пошло дальше

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Никто не искал: моряк из Одессы исчез из корабля, а судно пошло дальше
Одесский моряк 24-летний Владислав Маслов бесследно исчез с борта корабля Thalassa Patris в Индийском океане. Фото - instagram.com/savischeva.e

Одесский моряк 24-летний Владислав Маслов бесследно исчез с борта корабля Thalassa Patris. 18 ноября он вышел в рейс в Сингапуре, был вторым помощником капитана.

Уже 23 ноября Владислава никто не видел, сообщила его сестра Евгения Савичева.

"В 4 утра субботы, 23 ноября, судно находилось в районе Шри-Ланки, а уже в 10:00 компания-владелец корабля сообщила, что его не могут найти на корабле", - рассказала сестра моряка.

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По ее словам, после новости об исчезновении 24-летнего моряка нормальные поиски так и не велись. Судно продолжило свой путь. Ни компания, ни капитан не приняли никаких действий для организации спасательно-поисковой операции.

"Сам капитан сообщил жене об исчезновении только на третий день", - добавила Евгения.

Сейчас родители собственными силами объявили официально в розыск, задействовали Интерпол, вышли на посольство Сингапура, главу порта Коломбо. Также оставили заявление в МИД Украины.

У берегов Западной Африки загорелось украинское рыболовецкое судно "Иван Голубец". Без вести пропал один моряк - моторист.

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Дата
28
ноября

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