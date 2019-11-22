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пятница, 22 ноября 2019 13:30

Николаевскому бронетанковому заводу могут "отрезать" воду за долги

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Николаевскому бронетанковому заводу могут &quot;отрезать&quot; воду за долги
Сумма долга - 234 377 грн. Фото: Укринформ

Коммунальное предприятие "Николаевводоканал" планирует отключить от водоснабжения государственное предприятие "Николаевский бронетанковый завод".

Об этом прессслужба "Николаевводоканал" сообщила на официальной странице в Facebook.

"22 ноября запланировано отключение государственного предприятия "Николаевский бронетанковый завод" сумма долга которого - 234 377 грн", - говорится в сообщении.

Между МКП "Николаевводоканал" и заводом был заключен договор реструктуризации в полном объеме его не выполнили. Кроме того, неоднократно вручались предупреждения о прекращении услуг.

"14 апреля завод предоставил гарантийное письмо на оплату услуг водоснабжения и водоотведения, однако низкий уровень оплаты привел к накоплению долга", - говорится в сообщении.

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"Как жители города несут ответственность по своим долгам, так и предприятия должны отвечать за свою работу", - добавили в прессслужбе "Николаевводоканал".

Летом Николаевский бронетанковый завод передал в Вооруженные силы Украины более 50 единиц боевой техники.

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