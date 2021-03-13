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суббота, 13 марта 2021 14:11

Николаевский "слуга" пьяным бежал на Range Rover от патрульных и предлагал взятку

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Николаевский &quot;слуга&quot; пьяным бежал на Range Rover от патрульных и предлагал взятку
Пьяный чиновник с Миколаэва предлагал взятку патрульным. Фото: НОВОСТИN

Чиновник Николаевской облгосадминистрации Игорь Бурда убегал от полицейских и предлагал им взятку. Это происходило вечером 12 марта. Несколько патрульных автомобилей гонялись по всему центру Николаева по его автомобилем Range Rover. Нарушил несколько раз правила дорожного движения, в конце полицейским удалось его "зажать" между автомобилями. Тогда начал предлагать взятку. Работает главным специалистом управления капитального строительства, прошел от партии "Слуга народа".

"Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погони сотрудников патрульной полиции о госслужащем с ОГА, - отреагировал председатель ОГА Виталий Ким. - В понедельник утром жду заявление об освобождении от Игоря Бурды".

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Добавил, что таким поведением чиновник "опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" в округе и статус госслужащего".

В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование или на месте, или в нарколаборатории отказался, пишет местное издание "Новости-N". На него составили несколько протоколов.

Председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию оштрафовали на 510 грн за парковку автомобиля на пешеходном переходе.

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Дата
13
марта

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