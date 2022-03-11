Николаев горит после вражеских обстрелов. Есть раненые

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Российские оккупанты обстреливают Николаев с северо-восточной стороны.

В городе начались пожары. Есть раненый - мужчина получил осколочное ранение, сообщил глава Николаевской военной администрации Виталий Ким в Telegram.

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"Хаотическая стрельба по гражданским объектам. Орки прикрывают свое движение. На ул. Новобужской, 120 – пожар в кафе. На Мира, 19 горит автомобиль. На Космонавтов, 53 – прилетел снаряд, Также снаряды прилетели в квартиру на Васляева, 49/1 и котельную №11", – рассказал Ким.

Еще два снаряда прилетели на ул. Строителей и стоянку "Эпицентра" На Херсонском шоссе. Там без повреждений.

О погибших информации пока нет.

Российские оккупанты начали обстреливать Николаев вечером 11 марта. А под селом Гурьевка, севернее Николаева, украинские защитники выбивают вражеские войска, продолжаются бои.