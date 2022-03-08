"Никакого намека на зеленый коридор": ехавший в Мариуполь гумконвой обстреляли из "Градов"

Гумконвой обстреляли из градов – подробности. Фото - Украина молодая

Российские оккупанты обстреляли "Градами" гумконвой, который ехал в Мариуполь по территории Запорожской области. Сначала колонна с гуманитарной помощью исчезла. Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гумконвой в Мариуполь. Кратко. Час назад пропал с радаров. Хорошая новость, ГК найден. Попали под прицельный обстрел российских оккупантов из Градов. Но, все хорошо. Все живы – груз не пострадал. Сейчас груз движется на безопасную стоянку. Плохое – сегодня ГК в Мариуполе не будет. Никакого даже намека на зеленый коридор. Никакого намека на режим тишины. Очередная городская ловушка", - подчеркнул Петр Андрющенко.

Чтобы предупредить провокации со стороны оккупантов - маршрут движения гумконвой меняли. Конечный пункт прибытия помощи был засекречен - однако рашисты все же совершили авианалет на гуманитарный конвой.

"Сегодня мы их немного переиграли с маршрутом, но этого оказалось мало. Интересная деталь – авианалет и прицельная бомбардировка офиса "Красного креста". Это не сопутствие. Место прибытия ГК сознательно было засекречено. Поэтому оккупанты вполне логично решили, что он поедет на склады Красного креста". .Поэтому и такая цель.В итоге, все это просто нет названия.Уровень бесчеловечности просто зашкаливает.

Трудно. Но надежда есть. Над проведением ГК работает сверхбольшая команда от главы Донецкой ВГА и мэра к людям на местах, кто ведет ГК козьими тропами в обход оккупантов. К сожалению, наша взорванная инфраструктура усложняет движение. Но мы не теряем надежду. Трудно. Боль. Ярость. Стоим. Х*й им а не Мариуполь!" – написал Андрющенко.

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