Никаких версий: молодую женщину ищут почти три недели

Фото: vl.npu.gov.ua

На Волыни почти три недели родные и полиция разыскивают 30-летнюю Алену Снесар из Луцка.

14 июля женщина ушла из дома и не вернулась. Местонахождение ее неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые. На спине татуировка в виде крыльев.

Всех, кому известна информация о местонахождении пропавшей, просят звонить в полицию по телефонам: 0689475307 или 102.

В тернопольской области родные и полиция разыскивают 22-летнего Александра Каленика из села Большие Загайцы. Он в конце апреля вернулся с заработков в Польше. Зашел домой и сразу уехал. Сказал, что к девушке в Луцк. Последний раз выходил на связь 9 июня - позвонил крестной. С тех пор связь с ним отсутствует. Где он - неизвестно.