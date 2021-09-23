Никаких известий почти два месяца: журналиста объявили во всеукраинский розыск

На Тернопольщине почти два месяца разыскивают журналиста, ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка. Фото: facebook.com/Владимир Андриишин

В Тернопольской области разыскивают журналиста и ветерана АТО 57-летнего Ярослава Буяка.

Мужчина пропал без вести и уже почти двa месяца не выхoдит нa связь с родными. Пoлиция объявила его во всеукраинский розыск с 1 августа 2021 года, сообщил в Facebook коллега Владимир Aндриишин.

"Последний раз связь с ним была еще 26 июля. С тех пор его никто не видел, на связь с родными он тоже не выходил. Телефон отключен. Документы оставил в тернопольской квартире. Ярослава объявили во всеукраинский розыск, однако пока никаких результатов нет", - рассказал Андриишин.

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Добавил, что среди неопознанных трупов и пациентов больниц его нет.

Ярослав Буяк основал и редактировал в 1995-2000 годах журнал "Освітянин" и детскую газету "П'ятниця". Один из основателей и соредактор "Тернопільської газети" (1995-1996 гг.) Печатался в "Киевском телеграфе". В 2008 году - главный редактор делового еженедельника "Ваші гроші". С 2009-го - главный редактор книжного издательства "Новий колір". С 2015-го по 2017 год служил в Вооруженных силах Украины по контракту.

В Днепропетровской области более девяти месяцев разыскивают 35-летнюю Ольгу Осауленко-Синьоку из Павлограда. Утром 8 декабря 2020 женщина отвела детей в школу и детсад, и исчезла. Последний, кто общался по телефону с Ольгой - муж. Впоследствии женщина перестала выходить на связь, телефон выключен.