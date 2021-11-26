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пятница, 26 ноября 2021 17:23

Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу

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Невъездная в Украину россиянка решила во второй раз испытать судьбу
Россиянка получила второй запрет на въезд в Украину. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 26 ноября, россиянка пыталась попасть в Украину с действующим запретом въезда за посещение оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

Полуостров иностранка посещала летом 2018-го. Тогда и получила трехлетний запрет на въезд на территорию Украины.

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"Теперь женщина прилетела в "Борисполь" из Познани. Она сменила паспорт, в котором уже не было отметки украинских пограничников, и попыталась въехать в Украину снова", - говорится в сообщении.

За нарушение закона срок запрета на пересечение украинской границы ей увеличили до 10 лет.

"Теперь в новеньком паспорте россиянки красуется свежий штамп запрета въезда в Украину на 10 лет", - добавили в МВД.

В феврале 2021-го российскую актрису Глафиру Тарханову также не пустили в Украину, запретив въезд на три года. В прошлом году она незаконно находилась в оккупированном Россией Крыму.

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Дата
26
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