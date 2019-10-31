Неуправляемый микроавтобус сбил женщину на тротуаре

В Черновцах микроавтобус без водителя наехал на женщину на тротуаре. Фото - скриншот

В Черновцах микроавтобус без водителя наехал на женщину на тротуаре.

Авария произошла 30 октября на улице 29 марта. Водитель Mercedes Sprinter припарковал микроавтобус и отошел по своим делам. В это время автомобиль начал двигаться задним ходом. Женщине зажало ноги зажало между кузовом автомобиля и асфальтом, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Патрульные прибыли на место происшествия, где уже были медики, сразу вызвали спасателей, и решили немедленно действовать. Ведь каждая секунда могла стоить жизни. Инспекторы освободили пострадавшую из-под колес автомобиля - один из патрульных залез под транспортное средство, другой же помогал извне. Женщину удалось достать до приезда ГСЧС", - сказано в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Грузовик, который водитель забыл поставить на ручной тормоз, набирая скорость выехал на тротуар и сбил насмерть женщину.