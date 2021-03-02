Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами

 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1341
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1377
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5616
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1701
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1755
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2349
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1233
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1413
Фото
Все фото
3
4
3
3
5
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
Мужчину похитили во время свидания
Мужчину похитили во время свидания
Мужчина схватил пулю от сына женщины, которую обидел: подробности
Мужчина схватил пулю от сына женщины, которую обидел: подробности
Отца двоих детей, который замертво упал в квартире, убила теща
Отца двоих детей, который замертво упал в квартире, убила теща
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
В квартире нашли трупы молодой пары: фото погибших и неожиданная версия
Видео
Все видео
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Опасный преступник прятался от полицейских в диване: подробности
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Пьяный водитель на Fiat врезался в здание - момент попал на видео
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
Мужчина сел в такси и исчез. Его нашли зарезанным
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
В столичном метро мужчина упал на колею: момент спасения попал на видео
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 243
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 315
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1692
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 693
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3771
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 1071
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
вторник, 02 марта 2021 13:15

Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами

  Комментировать

В Харькове таксист влетел в металлическое ограждение и снес столб. Тот упал на маршрутку с пассажирами.

Обошлось без пострадавших, пишет tsn.ua. Пассажиры маршрутки получили испуг, а таксист синяки и ушибы.

Автор: [email protected]anews
  Таксист влетів у металеву огорожу і зніс стовп
Таксист влетів у металеву огорожу і зніс стовп
Автор: [email protected]
  Вероятно, водитель не справился с управлением
Вероятно, водитель не справился с управлением

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двух мужчин нашли мертвыми на обочине: что известно

По словам свидетелей, водитель якобы подрезал другой легковой автомобиль, он пытался избежать удара и не справился с управлением.

Был ли водитель трезв и с какой скоростью двигался, будет известно только из выводов экспертиз. На него пока составили админпротокол.

В Киеве на перекрестке ул. Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука водитель службы такси Uber сбил мужчину на зебре, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15291
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 13869
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 12420
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 10494
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 10026
Происшествия
В лесу нашли мертвым 18-летнего мужчину
В лесу нашли мертвым 18-летнего мужчину Просмотров: 117
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
Женщина, которая в сети обнажалась за деньги, может сесть на 7 лет
3
 Просмотров: 522
Мужчину похитили во время свидания
Мужчину похитили во время свидания
4
 Просмотров: 369
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 648
Пожар в инфекционном отделении: последние новости по делу
Пожар в инфекционном отделении: последние новости по делу
 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
7
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
6
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 40
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть