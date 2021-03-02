Неуправляемое такси повалило столб. Он упал на маршрутку с пассажирами

В Харькове таксист влетел в металлическое ограждение и снес столб. Тот упал на маршрутку с пассажирами.

Обошлось без пострадавших, пишет tsn.ua. Пассажиры маршрутки получили испуг, а таксист синяки и ушибы.

Автор: [email protected]anews Таксист влетів у металеву огорожу і зніс стовп

Автор: [email protected] Вероятно, водитель не справился с управлением

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По словам свидетелей, водитель якобы подрезал другой легковой автомобиль, он пытался избежать удара и не справился с управлением.

Был ли водитель трезв и с какой скоростью двигался, будет известно только из выводов экспертиз. На него пока составили админпротокол.

В Киеве на перекрестке ул. Амвросия Бучмы и Ивана Миколайчука водитель службы такси Uber сбил мужчину на зебре, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.