Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео

В Харькове фура протаранила 8 авто. Фото: npu.gov.ua

2 февраля в Харькове грузовик протаранил 8 машин.

Инцидент произошел на Московском проспекте. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза. Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков".

На кадрах видно, что много машин мяты. Некоторые попали под габаритный транспорт. Другие авто пострадали в результате столкновения с легковушками, затронутых фурой.

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В результате ДТП несколько полос движения транспорта на дороге оказались заблокированными. Информации о пострадавших нет.

В Суворовском районе Одессы грузовик без водителя протаранил магазин. Водитель фуры Renault остановился и вышел из грузовика, чтобы сходить в магазин. В то же время автомобиль самовольно начал катиться.