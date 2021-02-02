Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео

 
Ексклюзивы
1/5
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 72
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 234
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 333
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 369
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 3987
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 963
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1539
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 279
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2205
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 23076
Фото
Все фото
3
4
5
4
6
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Рассказали о водителе маршрутки, который после аварии бросил искалеченных пассажиров
Рассказали о водителе маршрутки, который после аварии бросил искалеченных пассажиров
Водитель маршрутки с пассажирами снес столб и сбежал: показали фото и видео
Водитель маршрутки с пассажирами снес столб и сбежал: показали фото и видео
Поймали фальшивомонетчиков, которые подделывали 500-гривневые купюры
Поймали фальшивомонетчиков, которые подделывали 500-гривневые купюры
Видео
Все видео
Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео
Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео
Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку
Полицейские скрутили в наручники и брызнули перцем в 9-летнюю девочку
В столице устроили стрельбу из автоматов
В столице устроили стрельбу из автоматов
Мужчины посреди улицы устроили массовую драку и попали на видео
Мужчины посреди улицы устроили массовую драку и попали на видео
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 3150
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 585
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1431
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 513
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 171
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 11:09

Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео

  Комментировать
Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео
В Харькове фура протаранила 8 авто. Фото: npu.gov.ua

2 февраля в Харькове грузовик протаранил 8 машин.

Инцидент произошел на Московском проспекте. По предварительным данным, у фуры отказали тормоза. Об этом сообщают в Telegram-канале "Труха Харьков".

На кадрах видно, что много машин мяты. Некоторые попали под габаритный транспорт. Другие авто пострадали в результате столкновения с легковушками, затронутых фурой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель маршрутки с пассажирами снес столб и сбежал: показали фото и видео

В результате ДТП несколько полос движения транспорта на дороге оказались заблокированными. Информации о пострадавших нет.

В Суворовском районе Одессы грузовик без водителя протаранил магазин. Водитель фуры Renault остановился и вышел из грузовика, чтобы сходить в магазин. В то же время автомобиль самовольно начал катиться.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неуправляемая фура разнесла 8 авто: момент попал на видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 41934
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 28692
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 12753
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 8550
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8127
Происшествия
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
В ДТП погиб Кузьма Скрябин
3
 Просмотров: 90
Ребенку маслобойной машиной оторвало руку
Ребенку маслобойной машиной оторвало руку Просмотров: 99
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
4
 Просмотров: 855
Военного комиссара обвинили в сексуальных домогательствах
Военного комиссара обвинили в сексуальных домогательствах Просмотров: 252
Военный у реки зарезал мужчину: подробности
Военный у реки зарезал мужчину: подробности Просмотров: 225
Больше всего комментируют
4
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
2
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
2
Дубинский отреагировал на свое исключение из фракции
Голосов: 23
Голосование Чего достигнут "Динамо" и "Шахтёр" в Лиге Европы 2020/21?
  • 1) 1/16 фіналу
  • 2) 1/8 фіналу
  • 3) 1/4 фіналу
  • 4) 1/2 фіналу
  • 5) финал
  • 6) выигрыш турнира
Просмотреть