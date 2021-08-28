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суббота, 28 августа 2021 18:10

Нету губы и оторванные уши: медики спасают замученного 6-летнего мальчика

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Нету губы и оторванные уши: медики спасают замученного 6-летнего мальчика
В Черкассах спасают замученного мальчика. Фото: 18000.com.ua

В Черкассах в областной детской больнице спасают замученного 6-летнего мальчика, из которого вероятно несколько дней издевались люди.

Ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток. Об этом в Facebook сообщил депутат Черкасского областного совета, экс-нардеп Олег Петренко.

"В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало. У него - страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле", - написал депутат.

Мужчина заметил, что мальчика нашли во дворе, где проживают пожилые люди, вблизи Детского парка. Сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно тогда и издевались из мальчика.

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"24 августа, в разгар фестивалей и праздников, сторож Детского парка слышал детский крик. Спустя несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала "скорую". Бабка с дедом - проблемные для всего квартала уже много лет. Еще во времена, когда я был народным депутатом, помогал решить вопрос по изъятию у них около 15 огромных алабаев, которые терроризировали соседей. Но те спустя время снова снова завели большое количество собак, но уже меньшего размера. И вот - новая трагедия", - написал Петренко.

За жизнь ребенка борются медики. Состояние мальчика крайне тяжелое, рассказал директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка - ноль. Родители в ребенка не приходили", - сказал Николай Кондрацкий, передает "18000"

За дело взялась полиция. Там говорят, что при осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы, вероятно - от падения. Кроме того, обнаружили царапины на конечностях рук и ног.

"Со слов бабушки мальчика, временно ним занималась, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. К медикам женщина не обращалась и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Через несколько дней после происшествия женщина увидела внука в постели без сознания. Пенсионерка сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Мальчика доставили в реанимационное отделение, где он находится", - рассказали в полиции.

В селе Мыльники Нежинского района Черниговской области 35-летний Назар Красуля несколько месяцев пытал детей знакомой Галины Есипенко - 2-летнюю Веронику и Диану, 5 лет. Младшая умерла от отека головного мозга. Женщина, понятой была, чуть не упала в об обморок, когда осматривали тело Вероники. У ребенка порванный рот, обожженные половые органы. Из них вынимали бычки от сигарет. Руки искореженные. Видно, были переломаны и срастались без гипса. Травма спины, из-за которой не могла ходить. Сестру Вероники забрали в больницу.

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