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пятница, 14 августа 2020 15:31

Несовершеннолетняя зарезала отчима

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Несовершеннолетняя зарезала отчима
На Херсонщине 17-летняя девушка зарезала 26-летнего отчима. Фото: central-ua.tv

В одном из сел Голопристанского района Херсонской области 17-летняя девушка во время конфликта зарезала 26-летнего отчима.

После совершенного сама вызвала полицию. Об этом Gazeta.ua сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Предварительно, между девушкой и сожителем матери были длительные неприязненные отношения. Во время очередного конфликта несовершеннолетняя схватила нож и несколько раз ударила мужчину в грудь", - рассказали в полиции.

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Также мужчина якобы ранее заставлял девушку употреблять алкоголь и плохо относился к ее матери.

Девушка находится в шоковом состоянии. Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Кременчуге Полтавской области в одной из квартир многоэтажки по ул. Вадима Пугачева 15-летняя школьница зарезала 35-летнего отчима. Перед тем между ними возник конфликт.

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