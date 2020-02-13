Несовершеннолетняя родила в туалете

На Днепропетровщине 17-летняя девушка родила в туалете сына и утопила его в выгребной яме. Фото: dp.informator.ua

В селе Петрово Софиевского района Днепропетровской области 17-летняя девушка родила в туалете сына и утопила его в выгребной яме.

Роды прошли на 9-м месяце беременности, пишет Информатор.

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Известно, что роженица находится на учете врача-психиатра. Знали ли ее родители о беременности, пока неизвестно.

Тело новорожденного направили на судмедэкспертизу. А несовершеннолетнюю госпитализировали в перинатальный центр из-за сильного кровотечения.

В Олешках на Херсонщине 17-летняя студентка родила в общежитии дочь, положила ее в полиэтиленовый пакет и спрятала в шкаф. Позже у роженицы началось кровотечение, ее забрали в больницу. Девочку в шкафу нашла следователь. Ребенка тоже немедленно госпитализировали, но спасти не смогли.