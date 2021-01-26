Несовершеннолетний убил табуреткой 83-летнюю родственницу: мотив шокировал

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1107
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 639
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2259
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 891
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1728
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 2016
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 846
Фото
Все фото
6
3
5
4
5
90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду
90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду
Подростка, который был в наушниках, сбил тепловоз: фото трагедии
Подростка, который был в наушниках, сбил тепловоз: фото трагедии
На учебный ЗИЛ упало дерево: есть жертвы
На учебный ЗИЛ упало дерево: есть жертвы
Вооруженный мечом и ножом мужчина бросался на людей и крушил подъезд
Вооруженный мечом и ножом мужчина бросался на людей и крушил подъезд
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
Видео
Все видео
Жили в горах мусора и с тараканами: у семьи забрали двух маленьких детей
Жили в горах мусора и с тараканами: у семьи забрали двух маленьких детей
Смертельный пожар в доме престарелых: установили всех погибших
Смертельный пожар в доме престарелых: установили всех погибших
Трагедия в Харькове: полиция знала о пансионате
Трагедия в Харькове: полиция знала о пансионате
Под Киевом произошла масштабная автотроща: видео с места ДТП
Под Киевом произошла масштабная автотроща: видео с места ДТП
Мужчине не продали хлеб, потому что пришел "не в той маске"
Мужчине не продали хлеб, потому что пришел "не в той маске"
Интервью
1/5
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 261
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 396
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1683
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 585
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
В любом прогрессе есть риск. Безопасно ли пользоваться приложением "Дия"
Просмотров: 261
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1170
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
вторник, 26 января 2021 17:53

Несовершеннолетний убил табуреткой 83-летнюю родственницу: мотив шокировал

  Комментировать
Несовершеннолетний убил табуреткой 83-летнюю родственницу: мотив шокировал
Женщину забрали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Впоследствии она умерла Фото: rv.npu.gov.ua

25 января в городе Дубно Ровенской области 17-летний парень убил свою прабабу.

Женщина не дала ему и 14-летней сестре денег, которые они просили на собственные нужды, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два брата забили третьего

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что к 83-летней прабабке, которая проживает в квартире дома на улице Михаила Грушевского, в тот вечер наведались 17-летний правнук и 14-летняя правнучка, которые просили денег на собственные нужды. Но из-за отказа между родными возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес пенсионерке удары по голове табуреткой, а потом - металлическим предметом. Все это он совершил на глазах у своей младшей сестры. Однако, после этого оба покинули помещение ", - говорится в сообщении.

Подозрительный шум из квартиры услышал сосед. Он вышел на лестничную площадку и увидел, что двери открыты. Мужчина вызвал скорую.

Женщину забрали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Впоследствии она умерла.

17-летнего преступника задержали. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В поселке Новая Сечь Апостоловского района Днепропетровской области 27-летний мужчина до смерти забил 52-летнего товарища поленом. А потом покончил с собой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Несовершеннолетний убил табуреткой 83-летнюю родственницу: мотив шокировал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
января

В Черном море затонул украинский теплоход с пассажирами

Самое читаемое
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
Велосипедистка захватила сеть позированием топлес
9
 Просмотров: 30726
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
Тимошенко пришла в Раду в новом стиле
8
 1 Просмотров: 20305
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
Тина Кароль отмечает 36-летие. Самые откровенные фото артистки
14
 Просмотров: 15948
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 15210
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
Пышногрудая фитнес-блогера ошеломила соблазнительными прелестями: горячие фото
8
 Просмотров: 13239
Происшествия
90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду
90-летнюю женщину замучили в собственном доме - родители убийцы сожгли окровавленную одежду
6
 Просмотров: 378
Под Киевом автомобиль сбил насмерть ветерана АТО
Под Киевом автомобиль сбил насмерть ветерана АТО Просмотров: 306
Похожа на парня 14-летняя школьница не вернулась с прогулки
Похожа на парня 14-летняя школьница не вернулась с прогулки Просмотров: 369
Супруги торговали фальшивыми гривнами
Супруги торговали фальшивыми гривнами Просмотров: 162
Подростка, который был в наушниках, сбил тепловоз: фото трагедии
Подростка, который был в наушниках, сбил тепловоз: фото трагедии
3
 Просмотров: 396
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
4
Кого бы выбрали украинцы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 1213
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть