Несовершеннолетний убил табуреткой 83-летнюю родственницу: мотив шокировал

Женщину забрали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Впоследствии она умерла Фото: rv.npu.gov.ua

25 января в городе Дубно Ровенской области 17-летний парень убил свою прабабу.

Женщина не дала ему и 14-летней сестре денег, которые они просили на собственные нужды, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что к 83-летней прабабке, которая проживает в квартире дома на улице Михаила Грушевского, в тот вечер наведались 17-летний правнук и 14-летняя правнучка, которые просили денег на собственные нужды. Но из-за отказа между родными возник конфликт, в ходе которого несовершеннолетний нанес пенсионерке удары по голове табуреткой, а потом - металлическим предметом. Все это он совершил на глазах у своей младшей сестры. Однако, после этого оба покинули помещение ", - говорится в сообщении.

Подозрительный шум из квартиры услышал сосед. Он вышел на лестничную площадку и увидел, что двери открыты. Мужчина вызвал скорую.

Женщину забрали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Впоследствии она умерла.

17-летнего преступника задержали. Ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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