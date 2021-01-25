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понедельник, 25 января 2021 21:31

Мужчина убил товарища и покончил с собой

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Мужчина убил товарища и покончил с собой
На Днепропетровщине 27-летний мужчина до смерти забил товарища и покончил с собой. Фото: dp.informator.ua

В поселке Новая Сечь Апостоловского района Днепропетровской области 27-летний мужчина до смерти забил 52-летнего товарища поленом. А потом покончил с собой.

Трагедия произошла 24 января, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

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Отмечается, что между мужчинами произошел конфликт. Когда младший понял, что сделал, то сам позвонил на "102", назвал адрес и сказал, что убил человека. До того, как подъехал наряд полиции, он сказал своей знакомой, что хочет покончить с собой и ушел из дома в неизвестном направлении.

Через несколько минут подозреваемого нашли повешенным на дереве во дворе соседнего дома. Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В России, в Екатеринбурге хозяин квартиры застрелил трех гостей и покончил с собой. По предварительным данным мужчина открыл огонь по гостям из охотничьего карабина.

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