Несовершеннолетний сын с приятелями жестоко расправился с отцом

Подросток с приятелями побили до смерти отца. Фото: nvip.com

Трое несовершеннолетних парней до смерти избили 47-летнего мужчину в Кропивницком. Ребята отдыхали в лесополосе, когда к одному из них подошел пьяный отец. Он спросил, где можно купить алкоголь.

Между ним и сыном произошел конфликт, после которого его знакомый ударил отца ногой по спине. Мужчина упал на землю и его начали бить по голове и туловищу.

В больнице сообщили, что у мужчины черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, множественные переломы челюсти и гематомы обоих глаз.

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Через два дня мужчина скончался в больнице. Подростка, который первым начал бить, взяли под стражу на 60 дней до выяснения обстоятельств.

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