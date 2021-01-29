Несовершеннолетний погиб под колесами поезда

В Днепровском районе Киева под колесами поезда погиб несовершеннолетний.
Инцидент произошел на ул. Евгения Сверстюка. Об этом сообщает Нацполиция.
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"Юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате машинист поезда не успел затормозить и наехал на парня.
От полученных травм потерпевший скончался на месте инцидента", - говорится в сообщении.
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
В Запорожье грузовой поезд сбил подростка, который шел через рельсы. Происшествие произошло возле рынка Заводской. От полученных травм парень погиб на месте.
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