Несовершеннолетний погиб под колесами поезда

Несовершеннолетний погиб на железнодорожных путях в Киеве. Фото: Facebook

В Днепровском районе Киева под колесами поезда погиб несовершеннолетний.

Инцидент произошел на ул. Евгения Сверстюка. Об этом сообщает Нацполиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11-летний мальчик попал под колеса электрички

"Юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. В результате машинист поезда не успел затормозить и наехал на парня.

От полученных травм потерпевший скончался на месте инцидента", - говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В Запорожье грузовой поезд сбил подростка, который шел через рельсы. Происшествие произошло возле рынка Заводской. От полученных травм парень погиб на месте.