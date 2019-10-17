Несовершеннолетние в масках с баллончиком напали на валютчика

На рынке в городе Новая Каховка Херсонской области на валютчика напали трое несовершеннолетних в масках. Фото - donday.ru

Утром 17 октября на рынке в городе Новая Каховка Херсонской области на валютчика напали трое в масках. Они заломили руки предпринимателю, брызнули из газового баллончика и пытались вырвать у мужчины сумку с деньгами.

53-летний пострадавший оказал сопротивление, ему на помощь пришли прохожие и задержали одного из нападавших, двое других скрылись, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Задержанного доставили в отдел полиции, где выяснили его личность. Это 17-летний местный житель, у него изъяли маску. В тот же день установили личности двух его сообщников, которым 16 и 17 лет. Все ребята вместе учатся. Они объяснили, что хотели таким образом заработать деньги, потому что родители их не спонсируют. Жертву выбрали не случайно, они знали, что у мужчины всегда при себе есть деньги", - рассказали в полиции.

В рюкзаке одного из парней обнаружили и изъяли маски с прорезями для глаз, газовый баллончик и электрошокер. Полицейские открыли уголовное производство. Подозреваемым в разбое грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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