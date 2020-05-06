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среда, 06 мая 2020 10:39

Несовершеннолетние среди ночи устроили погром в магазине

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Автор: 34.ua
   В Кривом Роге несовершеннолетние перевернули холодильник в продуктовом магазине из-за отказа продать алкоголь
 В Кривом Роге несовершеннолетние перевернули холодильник в продуктовом магазине из-за отказа продать алкоголь

Ночью в Покровском районе Кривого Рога Днепропетровской области несовершеннолетние перевернули холодильник в продуктовом магазине.

Так отомстили продавщице, которая отказалась продавать алкоголь, пишет 34 канал.

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"Школьники хотели купить алкоголь, но продавец отказала им. Ребята не успокоились и решили устроить погром в магазине. Они перевернули холодильник с товаром и скрылись в неизвестном направлении. Женщина нажала на кнопку вызова полиции охраны", - указывается.

Полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 14 до 16 лет. Одному парню удалось скрыться от правоохранителей. Продавщица узнала хулиганов. С ними и их родителями работают полицейские.

В Богородчанском районе Прикарпатья 3 подростков ограбили складское помещение, откуда вынесли более 200 бутылок алкоголя. С заявлением в полицию обратился 49-летний владелец складского помещения.

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