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суббота, 28 июля 2018 10:19

Непогода "вырубила" свет в более сотни украинских городов

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Непогода &quot;вырубила&quot; свет в более сотни украинских городов
28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов

По состоянию на утро 28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации ДСНС, в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 141 населенный пункт в 4 областях.

В частности, в Полтавской без света оказались 82 населенных пункта, в Черкасской - 27, в Запорожской - 24, в Черниговской - 8 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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25 июля В столице за 3:00 выпала трехмесячная норма осадков. В селе Софиевская Борщаговка, которое граничит на севере с Киевом, под воду буквально пошло домохозяйство. Двор Любви Маршариповои огибает местная речка Борщаговка. В среду она вышла из берегов и заполнила ее двор. В доме уровень воды достигал полутора метров.

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Дата
28
июля

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