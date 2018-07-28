Непогода "вырубила" свет в более сотни украинских городов

28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов

По состоянию на утро 28 июля в Украине обесточены более 140 населенных пунктов в четырех областях Украины.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации ДСНС, в результате осложнения погодных условий, града, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 141 населенный пункт в 4 областях.

В частности, в Полтавской без света оказались 82 населенных пункта, в Черкасской - 27, в Запорожской - 24, в Черниговской - 8 населенных пунктов.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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