Непогода валила деревья. Погибла женщина

В Харьковской области шквальный ветер свалил деревья. Одно из них убило женщину.
Трагедия произошла 30 ноября в селе Новый Бурлук на территории Великобурлукской ОТГ в Купянском районе, сообщает Харьковская ОГА.
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"Из-за сильного ветра на территории частного двора упало дерево. В этот момент там находилась 74-летняя женщина", – говорится в сообщении.
От полученных травм пенсионерка погибла на месте.
Вечером 29 ноября на Харьков обрушилась непогода. Город накрыл шквалистый ветер.
От мощных порывов падали ветки и деревья. По ул. Ощепкова дерево упало на автомобиль Kia. Травмированных нет.
По ул. Сумской ураганный ветер повредил светофор и дорожный знак.
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