Непогода валила деревья. Погибла женщина

Харьковом пронеслось непогода. Город накрыл шквальный ветер. От мощных порывов падали ветки и деревья. Фото: Telegram-канал "ХС | Харьков"

В Харьковской области шквальный ветер свалил деревья. Одно из них убило женщину.

Трагедия произошла 30 ноября в селе Новый Бурлук на территории Великобурлукской ОТГ в Купянском районе, сообщает Харьковская ОГА.

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"Из-за сильного ветра на территории частного двора упало дерево. В этот момент там находилась 74-летняя женщина", – говорится в сообщении.

От полученных травм пенсионерка погибла на месте.

Вечером 29 ноября на Харьков обрушилась непогода. Город накрыл шквалистый ветер. От мощных порывов падали ветки и деревья. По ул. Ощепкова дерево упало на автомобиль Kia. Травмированных нет. По ул. Сумской ураганный ветер повредил светофор и дорожный знак.