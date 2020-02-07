Непогода в Украине: сотни населенных пунктов остались без света

К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Фото: ТСН

По состоянию на утро 7 февраля обесточенными остаются 203 населенных пункта в 8 областях.

Спасатели уже убрали 72 поваленных деревьев, сообщает пресс-служба ДСНС.

"Обесточенными населенные пункты остаются в следующих областях: Одесская - 100, Херсонская - 40, Днепропетровская - 16 Николаевская - 11, Черновицкая - 11, Запорожская - 9, Кировоградская - 9 и Донецкая - 7", - говорится в сообщении.

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К восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлекли 2229 работников и 1585 единиц техники.

За сутки подразделения ДСНС оказали помощь в буксировке 223 транспортным средствам с 470 лицами в них.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах. Для получения информации о состоянии проезда и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на автомобильных дорогах области работает круглосуточная горячая линия: (044) 287 11 40.