Непогода в Украине: люди сидят без света в 211 населенных пунктах

Вследствие бури, которая вчера прошла регионами страны, обесточенными остаются более 211 населенных пунктов в восьми областях.

Без света в праздничный день остались 70 населенных пунктов Ивано-Франковска, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В Киевской области - 52, Черниговской - 26, Сумской - 23. А также в Житомирской - 17, Черкасской - 15, Кировоградской и Черновицкой - 8.

Бригады облэнерго принимают меры по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Июнь в Киеве бил температурные рекорды. Однако в полдень, 27 июня, небо покрылось облаками и потемнело, а на улице поднялся ветер со скоростью 25-28 м/c.

Жители города массово публиковали в соцсетях фото и видео вреда, который причинил ураган. Его последствия Gazeta.ua собрала в одном материале.