Непогода повалила деревья в центре города - фото последствий

Фото: "Думская"

Поздно вечером и в ночь на 28 июня в Одессе шквальный ветер и дождь повалили деревья.

Всего в городе повалено 11 деревьев, сообщил Горзелентрест.

В центральной части Одессы повалились сразу шесть деревьев, сломались большие ветви.

Жертв и пострадавших нет. Коммунальщики убирают поваленные деревья.

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В Одессе и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Июнь в Киеве бил температурные рекорды. Однако в полдень, 27 июня, небо покрылось облаками и потемнело, а на улице поднялся ветер со скоростью 25-28 м/c.