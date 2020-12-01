Непогода обесточила 3 области Украины

Без света остались 39 населенных пунктов в Сумской, 16 - в Одесской, и первый Донецкой областях. Фото: pixabay

56 населенных пунктов в трех областях в ночь на 1 декабря остались без света из-за непогоды.

Система защиты линий электропередач сработала в результате сильного ветра, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались 39 населенных пунктов в Сумской, 16 - в Одесской, и 1 - в Донецкой областях.

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"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили спасатели.

В ночь на вторник 1 декабря снегом замело часть трассы М 05 Киев - Одесса. Видео с заснеженной дорогой публикуют пользователи соцсетей. Метель началась на подъезде к Одессе. Мокрый снег значительно осложняет движение. На автодороги вывели снегоуборучную технику, посыпают смесью против обледенения.