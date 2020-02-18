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вторник, 18 февраля 2020 14:17

Неизвестный взорвал банкомат в жилом доме
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В Запорожье взорвали банкома на первом этаже 5-этажки
Фото: zp.npu.gov.ua
В Запорожье взорвали банкома на первом этаже 5-этажки
В Запорожье взорвали банкома на первом этаже 5-этажки
В Запорожье взорвали банкома на первом этаже 5-этажки
В Запорожье взорвали банкома на первом этаже 5-этажки

В Запорожье ночью 18 февраля взорвали банкомат, который находился на первом этаже 5-этажки. Известно, что оттуда украли все деньги.

Банкомат разнесло полностью, помещение учреждения частично разрушено, квартиры не пострадали, говорится в ТСН.

На видео с камер наблюдения видно, что злоумышленник был один. Мужчина в камуфляже закачал в отверстие для банкнот газовоздушную смесь, для этого он взял два воздушных шара. Скорее всего, банкомат взорвали с помощью ацетилена. Устройство взорвалось изнутри.

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Ночью и утром на месте взрыва работали правоохранители. Отделение сегодня не работает. Сумма ущерба устанавливается, известно, что после подрыва с банкомата вытащили 4 кассеты с деньгами. Какая это сумма - в банке пока не сообщается. Но известно, что банкомат заправили только вчера.

Преступника его еще не поймали, сейчас полиция выясняет, действовал он один, был ли у него сообщник.

В Николаеве злоумышленники взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн. Банкомат находился в помещении банка в нежилом здании.

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