В Одессе неизвестный угрожает взорвать 185 детсадов. Фото: npu.gov.ua

В Одессе неизвестный течение дня угрожает взорвать 185 детских садов.

Письмо пришло сегодня, 15 января, на электронный адрес полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях города", - сказано в сообщении.

На места выехали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

В Одессе в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе. Ее "заминировала" 6-летняя первоклассница. Девочка объяснила свой поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котом.