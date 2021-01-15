Неизвестный угрожает взорвать 185 детсадов

В Одессе неизвестный течение дня угрожает взорвать 185 детских садов.
Письмо пришло сегодня, 15 января, на электронный адрес полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пьяный мужчина "заминировал" ночной клуб
"Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях города", - сказано в сообщении.
На места выехали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.
В Одессе в полицию поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в школе. Ее "заминировала" 6-летняя первоклассница. Девочка объяснила свой поступок тем, что хотела пойти домой и поиграть с котом.
Комментарии