Неизвестный пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу

На Харьковщине мужчина напал на школьницу. Фото: Нацполиция

На Харьковщине мужчина пытался изнасиловать 13-летнюю школьницу.

Об этом сообщает Telegram-канал Нацполиции региона.

"В Волчанском районе неизвестный напал на несовершеннолетнюю, когда она возвращалась из учебного заведения домой. Мужчина ударил ее по голове бутылкой и пытался изнасиловать", - говорится в сообщении.

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Школьница вырвалась из рук злоумышленника и побежала за помощью к учительнице, которая вызвала полицию и медиков.

Правоохранители нападающего задержали. Им оказался 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за сексуальное насилие, разбой и похищение человека.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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