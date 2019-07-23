Неизвестный обокрал столичных инкассаторов

В Киеве неизвестный мужчина обокрал инкассаторское авто. Унес более 1 млн грн.
Происшествие произошло вечером 22 июня в Соломенском районе, пишет unn.com.ua.
Инкассаторское авто Volkswagen Transporter находилось рядом с банковским отделением. Сами инкассаторы в этот момент были в помещении. Неизвестный воспользовался отсутствием кого-либо в машине и похитил деньги.
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Начали досудебное расследование по факту кражи.
В Ирпене под Киевом ограбили инкассаторов. Трое неизвестных в масках забрали кассеты с деньгами и скрылись в направлении столицы на черном джипе. Инцидент произошел, когда инкассатор находился у банкомата. Машина была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверь. Внутри автомобиля находился водитель.
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