Неизвестный обокрал столичных инкассаторов

Неизвестный забрал из инкассаторского авто больше 1 млн грн. Фото: biznesua.com.ua

В Киеве неизвестный мужчина обокрал инкассаторское авто. Унес более 1 млн грн.

Происшествие произошло вечером 22 июня в Соломенском районе, пишет unn.com.ua.

Инкассаторское авто Volkswagen Transporter находилось рядом с банковским отделением. Сами инкассаторы в этот момент были в помещении. Неизвестный воспользовался отсутствием кого-либо в машине и похитил деньги.

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Начали досудебное расследование по факту кражи.

В Ирпене под Киевом ограбили инкассаторов. Трое неизвестных в масках забрали кассеты с деньгами и скрылись в направлении столицы на черном джипе. Инцидент произошел, когда инкассатор находился у банкомата. Машина была открыта, поэтому злоумышленники беспрепятственно открыли дверь. Внутри автомобиля находился водитель.