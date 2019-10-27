Неизвестный надругался с женщины и выбросил тело в кусты

В Херсоне возле одной из многоэтажек нашли убитой неизвестную женщину. Фото - hr.npu.gov.ua

В Херсоне возле одной из многоэтажек неподалеку от междугородного автовокзала нашли убитой неизвестную женщину.

Тело обнаружил работник охранной фирмы в кустах, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника", - сказано в сообщении.

Полицейские распространили фото женщины с камер наблюдения одного из супермаркетов. Просят всех, кто узнал ее, позвонить на линию 102.

В Дарницком районе Киева нашли труп женщины. Тело обнаружили прохожие в густых кустах в парке Партизанской славы. Предварительно, по словам медиков. На вид женщине 25-30 лет. Была одета в шубу.