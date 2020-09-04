Неизвестный мужчина приставал к ребенку Фото: 112.ua

В городе Кременчуг Полтавской области неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетней девочке. Это произошло 3 сентября, возле дома где живет ребенок. Мужчину ищет полиция. Об этом рассказал отец девушки в сети.

По словам отца, девочка возвращалась домой из лицея. Она заметила, что за ней уже долго идет мужчина. Впоследствии он приблизился и стал смотреть на нее. Девочка пыталась ускорить шаг, но мужчина продолжал ее преследовать.

У своего подъезда девочка остановилась, чтобы пропустить неизвестного вперед, но мужчина сел на скамейку возле соседнего подъезда, а потом подошел к ребенку и начал ее щупать. Когда девочка закричала, педофил убежал.

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"Дочь возле своего подъезда приостановилась. В это время мужчина быстро подошел к ней, залез под юбку и начал трогать за левую ягодицу. Дочь ударила по руке и громко закричала. Он отскочил, несколько секунд стоял к ней спиной, вероятно размышляя как действовать дальше, оглянулся и быстро пошел в сторону гаражей. Не проронил ни слова ", — написал отец девочки.

Родители ребенка обратились в полицию. Там выяснилось, что мужчина по внешности похож уже судимого за изнасилование и другие сексуальные преступления жителя Комсомольска, который в последнее время находился в Кременчуге. Его узнала девочка по фото, которое ей показали правоохранители, но уточнила, что он был в другой одежде.

После этого прибыла другая следственно-оперативная группа полиции. Следователи показали девочке еще одно фото, другого мужчины.

Ситуацию контролирует полиция. Следствие продолжается. Мужчину разыскивают.

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