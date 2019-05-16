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четверг, 16 мая 2019 11:47

Неизвестный избил прокурора в очереди в магазин

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Неизвестный избил прокурора в очереди в магазин
Начато расследование по ст. 296 УК Украины (хулиганство). Фото: из открытых источников

В Черкассах неизвестный напал на сотрудника прокуратуры и ударил его в лицо.

Произошло, когда прокурор местной прокуратуры стоял в очереди рядом с магазином. Неизвестный мужчина подошел к нему и ударил кулаком в лицо. После чего нападающий убежал. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УНН.

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Мотивы нападения лицо нападающего устанавливаются. Начато расследование по ст. 296 УК Украины (хулиганство).

В поселке Глеваха под Киевом полицейские задержали бывшего чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко. Его обвиняют в убийстве на дороге мотоциклиста, которое произошло 24 мая 2017-го на Харьковском шоссе в Киеве.

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