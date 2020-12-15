Неизвестные зарезали женщину-таксиста и выбросили на дороге

Под Одессой зарезали женщину-таксиста и выбросили на дороге. Ее авто сожгли. Фото: XYDESSA

В c. Любополь Лиманского района Одесской области нашли убитой женщину-таксиста. Окровавленное тело обнаружили на дороге сегодня, 15 декабря.

Ее автомобиль угнали и сожгли сообщает XYDESSA.

"Женщину-таксиста зарезали и выбросили в переулке, машину угнали и сожгли у Суворовского кладбища, в направлении села Красноселка", - сказано в сообщении.

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Информацию подтвердили в областном управлении полиции. От дальнейших комментариев отказались, сославшись, что сейчас проводятся неотложные следственные действия.

В селе Кривотулы Тисминецкого района на Ивано-Франковщине в собственном авто нашли убитым 37-летнего мужчину. Работал таксистом. Поехал на работу и исчез. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 26-летний житель Тисминецкого района, который был пассажиром таксиста.