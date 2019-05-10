В Харьковской области взорвали банкомат. Фото: Нацполиция

В поселке Слобожанское Харьковской области неизвестные взорвали и ограбили банкомат.

Аппарат находился у входа в здание бывшей пожарной части. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в регионе.

"Осмотром установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Харьковские полицейские поймали банду, которая семь лет грабила инкассаторов. В ее составе были 10 мужчин: девять киевлян и харьковчанин. Действовали на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей. Украли более 15 млн грн.