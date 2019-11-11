Неизвестные в военной формы избили и ограбили семью адвоката

Неизвестные напали на дом адвоката. Фото: Volyn

В Киевской области неизвестные в военной форме ворвались в дом адвоката Владимира Богатыря, где избили его семью и похитили адвокатское досье.

Нападение произошло в пятницу, 8 ноября. Полиция открыла уголовное производство и разыскивает нападавших. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Как отмечается, неизвестные избили и связали членов семьи адвоката, а также нанесли телесные повреждения несовершеннолетнему ребенку.

"Целью преступников было запугать адвоката, его семью, получить доступ к материалам адвокатских досье и адвокатской тайны. Давление на адвокатов, нарушение их прав и гарантий профессиональной деятельности, к сожалению, не имеют должной реакции со стороны правоохранительных органов, что в условиях неконтролируемого оборота оружия и разгула преступности, приводит к системному совершени. преступлений и создает общественную опасность ", - говорится в сообщении.

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Ассоциация призвала президента, генпрокурора и Нацполицию немедленно отреагировать на событие и организовать эффективное расследование, а также прекратить политические преследования.

В Житомирской области во время конфликта с егерями от огнестрельного ранения погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал интересы Александра Лося - подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Полиция предварительно квалифицировала инцидент как покушение на убийство, умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.