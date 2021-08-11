Неизвестные в масках вывезли из супермаркета на тележке банковский терминал

В Днепре неизвестные вывезли из супермаркета на тележке банковский терминал. Фото: npu.gov.ua

В Днепре неизвестные в супермаркете взяли тележку, погрузили на нее банковский терминал и скрылись с ним в неизвестном направлении.

Происшествие случилось в супермаркете на ул. Юрия Кондратюка. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Днепр оперативный".

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"Охранник магазина рассказал, что грабители зашли в супермаркет в черной одежде и в медицинских масках. Подошли к терминалу, погрузили его на тележку, а затем - в микроавтобус Volkswagen. После чего скрылись во дворах на жилом массиве Покровский", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства выясняют полицейские. Грабителей ищут.

В поселке Макаров Киевской области пятеро иностранцев украли из магазина терминал пополнения, где было около 100 тыс. грн. Жили они временно в разных областях Украины. Разделили между собой похищенные деньги и перечислили их на банковские карточки женам. Злоумышленников задержали на столичном вокзале, когда они пытались покинуть пределы Киевской области.