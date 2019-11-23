Неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов: первые подробности

В Днепре избили активистов. Фото: Facebook

В Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.

Злоумышленники в пятницу, 22 ноября, около 22:00 ворвались в дом Просвещения и напали на активистов. Об этом сообщил один из пострадавших - Владислав Мельничук в Facebook.

"Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение Просвещения в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной орагиназации при свидетелях", - говорится в сообщении.

В пострадавших травмы черепа, челюсти и носа. Они написали в полицию заявление о нападении.

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Владислав Мельничук занимается активной общественной деятельностью. Он координатор коалиции "Общественная поддержка СичеславскаяДА" и руководитель Общества активной молодежи. Вирослав Цюпьяк - заместитель председателя в "Сообществе активной молодежи - САМ".

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