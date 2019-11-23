Неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов: первые подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 1845
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
5 Просмотров: 873
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 738
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 648
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 828
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5571
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2160
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1764
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1206
Фото
Все фото
3
3
7
4
3
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Мужчина выставил на продажу дом с трупом жены
Мужчина выставил на продажу дом с трупом жены
Перевернулся и загорелся Porsche
Перевернулся и загорелся Porsche
Полутораметровые волны и сильный ветер - Кирилловку накрыло ураганом
Полутораметровые волны и сильный ветер - Кирилловку накрыло ураганом
Женщина прострелила ногу коллектору
Женщина прострелила ногу коллектору
Видео
Все видео
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Эвакуировали команду танкера, севшего на мель
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Появилось видео, как живодер пытал собаку на Хмельнитчине
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Что происходит с танкером, который сел на мель возле Одессы
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 5571
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2160
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2214
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1215
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1179
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
22 ноября 2019
Просмотров: 369
Сила ботанічна
Воно тільки так для нашого вуха страшнувато звучить – мондеґрін. А по суті український народ, якому, за неперевіреними плітками, іноді щастило ...
суббота, 23 ноября 2019 12:33

Неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов: первые подробности

  Комментировать
Неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов: первые подробности
В Днепре избили активистов. Фото: Facebook

В Днепре пятеро неизвестных в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.

Злоумышленники в пятницу, 22 ноября, около 22:00 ворвались в дом Просвещения и напали на активистов. Об этом сообщил один из пострадавших - Владислав Мельничук в Facebook.

"Пятеро парней в балаклавах ворвались в помещение Просвещения в Днепре и напали на меня и Вирослава Цюпьяка. Избиение было в помещении общественной орагиназации при свидетелях", - говорится в сообщении.

В пострадавших травмы черепа, челюсти и носа. Они написали в полицию заявление о нападении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше тяжело ранили украинского студента

Владислав Мельничук занимается активной общественной деятельностью. Он координатор коалиции "Общественная поддержка СичеславскаяДА" и руководитель Общества активной молодежи. Вирослав Цюпьяк - заместитель председателя в "Сообществе активной молодежи - САМ".

Подозреваемым в избиении ветерана АТО Игоря Панова и его жены Оксаны Кавецкой в Киеве изменили подозрение с "покушения на убийство" на "умышленное убийство". Это связано со смертью потерпевшего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов: первые подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Украинца прокляла русская православная церковь

"Память, что спасает" - украинцы сегодня вспоминают жертв Голодомора

Самое читаемое
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 31698
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
В чулках и сексуальном платье: Астафьева эффектно разделась посреди ледника
7
 Просмотров: 30315
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 13 Просмотров: 25175
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
Поймали с поличным: показали смешные фото животных-разбойников
26
 Просмотров: 16606
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому
На Майдане выдвинули 10 требований к Зеленскому 2 Просмотров: 11475
Происшествия
Самолет выкатился за взлетную полосу
Самолет выкатился за взлетную полосу Просмотров: 171
Полиция со стрельбой ловила беглеца
Полиция со стрельбой ловила беглеца
 Просмотров: 648
Авария танкера: двое моряков остаются в больнице
Авария танкера: двое моряков остаются в больнице Просмотров: 324
В столице во время движения загорелся такси
В столице во время движения загорелся такси
 Просмотров: 207
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
Пропавшего мужчину нашли закопанным в поле
3
 Просмотров: 10935
Больше всего комментируют
13
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
5
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
4
Против экс-главы СБУ Грицака возбудили дело
2
Убытки на 93,5 млн грн: САП пролила свет на дело Садового
2
Экс-нардеп Найем заявил, что получил должность в Укроборонпроме
Голосов: 806
Голосование Как оцениваете полгода работы Зеленского?
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua