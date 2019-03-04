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понедельник, 04 марта 2019 13:45

Неизвестные сожгли 4 автомобиля
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В Вышгороде Киевской области неизвестные ночью подожгли кроссовер Mazda CX-5, пламя уничтожило еще 3 автомобиля
Фото: kv.npu.gov.ua
В Вышгороде Киевской области неизвестные ночью подожгли кроссовер Mazda CX-5, пламя уничтожило еще 3 автомобиля
В Вышгороде Киевской области неизвестные ночью подожгли кроссовер Mazda CX-5, пламя уничтожило еще 3 автомобиля

В Вышгороде Киевской области неизвестные ночью подожгли кроссовер Mazda CX-5, пламя уничтожило еще 3 автомобиля.

Пожар случился в пер. Цветочный около 2 ночи 4 марта, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию от случайного свидетеля. Неравнодушный житель указал на двоих в темной одежде, которые бежали в это время от горящего авто", - рассказали полицейские.

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Как отмечается, сильным порывом ветра огонь перекинулся на автомобили, припаркованные рядом.

В результате пожара четыре автомобиля Mazda, Skoda, Daewoo Lanos и Mitsubishi уничтожено полностью, пострадавших людей нет.

Полиция изъяла с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем отправят на соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к поджогу лиц, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Подольском районе Полтавы за 6 ч. неизвестные подожгли шесть автомобилей. Кто поджег машины - еще не нашли. Скорее всего, это сделал один человек или компания. Устанавливают суммы убытков.

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Дата
04
марта

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