Неизвестные сожгли 4 автомобиля

Фото: kv.npu.gov.ua

В Вышгороде Киевской области неизвестные ночью подожгли кроссовер Mazda CX-5, пламя уничтожило еще 3 автомобиля.

Пожар случился в пер. Цветочный около 2 ночи 4 марта, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Сообщение о возгорании автомобиля поступило в полицию от случайного свидетеля. Неравнодушный житель указал на двоих в темной одежде, которые бежали в это время от горящего авто", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Полтаве снова появился поджигатель - за ночь сгорели 2 машины

Как отмечается, сильным порывом ветра огонь перекинулся на автомобили, припаркованные рядом.

В результате пожара четыре автомобиля Mazda, Skoda, Daewoo Lanos и Mitsubishi уничтожено полностью, пострадавших людей нет.

Полиция изъяла с места происшествия пожарный мусор и другие вещественные доказательства, которые в дальнейшем отправят на соответствующие экспертизы. Открыто уголовное производство. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления причастных к поджогу лиц, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Подольском районе Полтавы за 6 ч. неизвестные подожгли шесть автомобилей. Кто поджег машины - еще не нашли. Скорее всего, это сделал один человек или компания. Устанавливают суммы убытков.