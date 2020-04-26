Неизвестные пытались поджечь дом журналиста

Неизвестные напали на дом журналиста. Фото: Нацполиция

В Тетиеве Киевской области неизвестные совершили нападение на дом местного журналиста.

Злоумышленники разбили окна и бросили в комнату пластиковую бутылку с горючей жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате инцидента никто не пострадал, хозяев не было дома. На месте происшествия правоохранители обнаружили камень и полипропиленовую бутылку объемом полтора литра, которая была частично заполнена жидкостью с резким запахом бензина. Как отмечается, возгорание дома не произошло.

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По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 347-1 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста) Уголовного кодекса Украины.

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