Неизвестные повредили воинское захоронение

Около 20 надгробий на братской могиле мемориального кладбища Херсона уничтожили вандалы.
Местный житель сообщил об этом в полицию.
"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вандалы разрушили памятник с именами участников ОУН в Бабьем Яру
Полиция ищет причастных к вандализму.
В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны на Донбассе. Со стелы сорвали 3 фотографии погибших и сломали прожектор для подсветки обелиска Славы.
×
Комментарии