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вторник, 12 января 2021 18:17

Неизвестные повредили воинское захоронение

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Неизвестные повредили воинское захоронение
В Херсоне перевернули надгробия на братской могиле. Фото: Национальная полиция

Около 20 надгробий на братской могиле мемориального кладбища Херсона уничтожили вандалы.

Местный житель сообщил об этом в полицию.

"На месте сотрудники следственно-оперативной группы Херсонского отдела полиции обнаружили 17 разбитых и поваленных на землю каменных плит братской могилы воинам-освободителям Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

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Полиция ищет причастных к вандализму.

В Умани Черкасской области вандалы повредили стелу погибшим участникам войны на Донбассе. Со стелы сорвали 3 фотографии погибших и сломали прожектор для подсветки обелиска Славы.

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